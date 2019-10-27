Irak’ta Son İki Günün Bilançosu: 70 Ölü

Irak’ta Pazar günü protestocular yine Tahrir Meydanı’ndaydı.

Başkent Bağdat’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Irak bu ay içinde bir dizi protesto gösterilerine sahne oldu. Göstericiler yolsuzluğa bulaşmakla suçladıkları hükümetin istifasını, ekonominin düzeltilmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini istiyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer Cuma gününden bu yana protestolarda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini belirttiler.

Protestoların başlamasından bu yana hayatlarını kaybedenlerin sayısı en az 149 olarak açıklandı.

Tahrir Meydanı’ndaki göstericiler 2011 Arap Baharı’ndaki gibi bir devrim atmosferi yaratmaya çalışıyor. Bazı gönüllüler meydanda toplananlara yemek dağıtıyor. Benzer gerekçelerle protestolar Lübnan’da da düzenleniyor. Bununla birlikte Lübnan’daki gösterilerde şiddet olayları henüz yaşanmadı.

Cumartesi günü Irak genelinde gerçekleşen protestolarda kameralara şiddet görüntüleri yansımıştı.

Ülkenin güneyinde Nasıriye’deki protestolarda göstericiler resmi bir binaya saldırınca, güvenlik güçleri ateş açmış 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Nasıriye’de polisin Pazar gününün erken saatlerinde 13 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

