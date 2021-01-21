Irak’ta Son Üç Yılın En Büyük İntihar Saldırısı

Bağdat’ta kalabalık bir pazar alanında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Irak’ta son üç yılda yaşanan bu en büyük intihar saldırısının, IŞİD’in yeniden faaliyete geçmesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Tayaran Meydanı’nda bir giyim pazarında meydana gelen patlamalarda sağlık yetkililerine göre en az 110 kişi yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta neredeyse her gün yaşanan intihar saldırıları son yıllarda IŞİD savaşçılarının 2017’de bozguna uğratılmasının ve ülkede güvenlik durumunun genel olarak iyiye gitmesinin ardından durmuş, hayat normale yaklaşmıştı.
Irak Sivil Savunma Komutanı General Kadhim Salman, saldırının arkasında IŞİD’in olabileceğini söyledi.
Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ilk patlamanın ardından olay yerinde kalabalığın toplandığı sırada ikinci patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak bu görüntüler haber ajansları tarafından henüz doğrulanmadı.
2018 yılında aynı pazar alanında düzenlenen başka bir büyük saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Başbakan Mustafa El Kazimi üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi. Olası başka saldırıların önüne geçmek amacıyla Irak güvenlik birimleri bölgede konuşlandırıldı, önemli yollar kapatıldı.
Irak’ta 2003 yılında Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle sonuçlanan ABD işgalinin ardından çıkan isyan hareketi sırasında Sünni Müslüman gruplar ülkede neredeyse her gün intihar saldırıları düzenliyordu. Daha sonra IŞİD’in kontroluna giren bu gruplar 2014’te ülkenin üçte birinde hakimiyet sağlamıştı.
2017 yılına gelindiğinde bu savaşçılar Irak topraklarından büyük ölçüde temizlenmişti. Bu gruplar isyan hareketini daha düşük ölçekli sürdürüyor ve özellikle ülkenin kuzeyinde Irak güvenlik güçlerine ve yetkililere bazı saldırılar düzenliyorlardı.