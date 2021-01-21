HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak’ta Son Üç Yılın En Büyük İntihar Saldırısı

Irak’ta Son Üç Yılın En Büyük İntihar Saldırısı

21.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Irak’ta Son Üç Yılın En Büyük İntihar Saldırısı

Bağdat’ta kalabalık bir pazar alanında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti

Bağdat’ta kalabalık bir pazar alanında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Irak’ta son üç yılda yaşanan bu en büyük intihar saldırısının, IŞİD’in yeniden faaliyete geçmesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Tayaran Meydanı’nda bir giyim pazarında meydana gelen patlamalarda sağlık yetkililerine göre en az 110 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta neredeyse her gün yaşanan intihar saldırıları son yıllarda IŞİD savaşçılarının 2017’de bozguna uğratılmasının ve ülkede güvenlik durumunun genel olarak iyiye gitmesinin ardından durmuş, hayat normale yaklaşmıştı.

Irak Sivil Savunma Komutanı General Kadhim Salman, saldırının arkasında IŞİD’in olabileceğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ilk patlamanın ardından olay yerinde kalabalığın toplandığı sırada ikinci patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak bu görüntüler haber ajansları tarafından henüz doğrulanmadı.

2018 yılında aynı pazar alanında düzenlenen başka bir büyük saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Başbakan Mustafa El Kazimi üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi. Olası başka saldırıların önüne geçmek amacıyla Irak güvenlik birimleri bölgede konuşlandırıldı, önemli yollar kapatıldı.

Irak’ta 2003 yılında Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle sonuçlanan ABD işgalinin ardından çıkan isyan hareketi sırasında Sünni Müslüman gruplar ülkede neredeyse her gün intihar saldırıları düzenliyordu. Daha sonra IŞİD’in kontroluna giren bu gruplar 2014’te ülkenin üçte birinde hakimiyet sağlamıştı.

2017 yılına gelindiğinde bu savaşçılar Irak topraklarından büyük ölçüde temizlenmişti. Bu gruplar isyan hareketini daha düşük ölçekli sürdürüyor ve özellikle ülkenin kuzeyinde Irak güvenlik güçlerine ve yetkililere bazı saldırılar düzenliyorlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
ABD'de sokaklar yine hareketliABD'de sokaklar yine hareketli
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi: Türkiye ile yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor

Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında "çalışanı rahatsız etme" mesajı

Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında "çalışanı rahatsız etme" mesajı

Trafikte böyle görüntülendi! O anlar sosyal medyada viral oldu

Trafikte böyle görüntülendi! O anlar sosyal medyada viral oldu

ABD'de Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'de sokaklar yine hareketli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.