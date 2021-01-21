Irak’ta Son Üç Yılın En Büyük İntihar Saldırısı

Bağdat’ta kalabalık bir pazar alanında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Irak’ta son üç yılda yaşanan bu en büyük intihar saldırısının, IŞİD’in yeniden faaliyete geçmesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Tayaran Meydanı’nda bir giyim pazarında meydana gelen patlamalarda sağlık yetkililerine göre en az 110 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta neredeyse her gün yaşanan intihar saldırıları son yıllarda IŞİD savaşçılarının 2017’de bozguna uğratılmasının ve ülkede güvenlik durumunun genel olarak iyiye gitmesinin ardından durmuş, hayat normale yaklaşmıştı.

Irak Sivil Savunma Komutanı General Kadhim Salman, saldırının arkasında IŞİD’in olabileceğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ilk patlamanın ardından olay yerinde kalabalığın toplandığı sırada ikinci patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak bu görüntüler haber ajansları tarafından henüz doğrulanmadı.

2018 yılında aynı pazar alanında düzenlenen başka bir büyük saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.