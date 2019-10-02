Irak'ta sosyal medyaya erişim engeli

Ülkede Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ve WhatsApp'a da girilemiyor.Son 24 saatte hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta internete erişimde büyük sorun yaşandığı bildirildi.

Erişim engellerini takip eden NetBlocks'un iddiasına göre, Irak'ta ülke genelinde internete erişim oranı yüzde 70'in altına düştü.

NetBlocks, başkent Bağdat dâhil ülkenin büyük bölümünde internet kesintileri yaşandığını bildirdi.

Irak'ta önceki saatlerde de Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin yanı sıra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim yoktu. Ülkede, farklı bir internet altyapısı kullanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki bölge haricinde bu uygulama ve sitelere girilemiyordu. Kullanıcılar, söz konusu erişim engelini VPN kullanarak aşmıştı.

Irak'ta Salı gününden beri devam eden gösterilere katılan protestocuların büyük bölümü sosyal medyadan organize oluyor. Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Protestolar sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az dokuz kişi hayatını kaybetti.