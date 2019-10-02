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Irak'ta sosyal medyaya erişim engeli

02.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Irak'taki birçok bölgede internete erişim sorunu yaşanıyor.

Irak'ta sosyal medyaya erişim engeli

Ülkede Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ve WhatsApp'a da girilemiyor.Son 24 saatte hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta internete erişimde büyük sorun yaşandığı bildirildi.

Erişim engellerini takip eden NetBlocks'un iddiasına göre, Irak'ta ülke genelinde internete erişim oranı yüzde 70'in altına düştü.

NetBlocks, başkent Bağdat dâhil ülkenin büyük bölümünde internet kesintileri yaşandığını bildirdi.

Irak'ta önceki saatlerde de Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin yanı sıra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim yoktu. Ülkede, farklı bir internet altyapısı kullanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki bölge haricinde bu uygulama ve sitelere girilemiyordu. Kullanıcılar, söz konusu erişim engelini VPN kullanarak aşmıştı.

Irak'ta Salı gününden beri devam eden gösterilere katılan protestocuların büyük bölümü sosyal medyadan organize oluyor. Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Protestolar sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

"Kontrol kaybedildi"

Reuters'a konuşan polis kaynakları, Çarşamba akşamı ülkenin güneyindeki Nasıriye, Amara ve El Hille kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Haberde, Nasıriye'de polisin "kontrolü kaybetmesi" üzerine, orduya bağlı terörle mücadele özel birliklerinin duruma müdahale ettiği bildirildi. AFP, Nasıriye'deki olaylarda biri polis, en az altı kişinin öldüğünü aktarmıştı.

İlk günkü olayların ardından Irak hükümeti, yaşanan şiddetten, protestocuların arasına karışan "bir grup isyancıyı" sorumlu tutmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ise olaylarda kan dökülmesini kınayarak "itidal ve kanunlara saygı" çağrısında bulunup "Barışçıl protesto, vatandaşların anayasal hakkıdır" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert da Iraklıların protesto hakkına vurgu yaparken yaşanan şiddet olaylarından duyduğunu endişeyi ifade etmişti. Hennis-Plasschaert, Iraklı makamları "protestolar karşısında itidalli hareket etmeye ve barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya" davet etmişti.

DW,rrt,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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