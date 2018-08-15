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Irak'ta Sünnilerin meclis başkanı adayı Talal Zubayi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:30 | Son Güncelleme

Irak'ta Sünnilerin meclis başkanı adayı Talal Zubayi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın önde gelen Sünni liderlerinin kurduğu "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu, meclis başkanlığı için eski milletvekili Talal Zubayi'yi aday göstereceklerini duyurdu.

Ulusal Eksen Cephesi Sözcüsü Ömer Humeyri'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Eski milletvekili Talal Zubayi (49), Sünnilerin meclis başkanı adayı olarak belirlendi." denildi.

Zubayi, geçen dönem Irak Meclisinde Şeffaflık Komisyonu başkanlığı görevini yürütmüştü.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fellah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçiler Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi'den oluşan ülkenin önde gelen 6 Sünni siyasetçi ve devlet adamı, yayımladıkları ortak bir bildiriyle, "Iraklıların zayi olmuş haklarını garanti altına almak, yolsuzluk ve terör gibi sorunlarla mücadele etmek için Ulusal Eksen Cephesi adında yeni bir koalisyon kurduklarını" açıklamıştı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre Nuceyfi liderliğindeki Karar Koalisyonu 20 milletvekili çıkarmıştı.

Irak anayasasına göre, seçimi kazanan değil, seçim sonrası mecliste en büyük grubu oluşturan taraf hükümeti kurabiliyor. Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin, koalisyona gitmeleri gerekiyor. Irak'ın yeni dönemde de 2003 sonrası alışılagelen "koalisyon hükümeti" sistemine devam edeceği görülüyor.

Ülkedeki siyasi partiler ve önde gelen siyasetçiler, yeni koalisyon hükümetinin kurulması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıklayacağı nihai sonuçları bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak meclis başkanı Sünni Talal el-Zubayi

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