Irak'ta Sünnilerin meclis başkanı adayı Talal Zubayi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın önde gelen Sünni liderlerinin kurduğu "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu, meclis başkanlığı için eski milletvekili Talal Zubayi'yi aday göstereceklerini duyurdu.

Ulusal Eksen Cephesi Sözcüsü Ömer Humeyri'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Eski milletvekili Talal Zubayi (49), Sünnilerin meclis başkanı adayı olarak belirlendi." denildi.

Zubayi, geçen dönem Irak Meclisinde Şeffaflık Komisyonu başkanlığı görevini yürütmüştü.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fellah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçiler Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi'den oluşan ülkenin önde gelen 6 Sünni siyasetçi ve devlet adamı, yayımladıkları ortak bir bildiriyle, "Iraklıların zayi olmuş haklarını garanti altına almak, yolsuzluk ve terör gibi sorunlarla mücadele etmek için Ulusal Eksen Cephesi adında yeni bir koalisyon kurduklarını" açıklamıştı.