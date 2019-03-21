Irak’ta Tekne Battı: Onlarca Ölü

Irak’ın kuzeyinde Musul kenti yakınlarında bir teknenin Dicle Nehri üzerinde batması sonucu en az 72 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer hayatlarını kaybedenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklar olduğunu belirtti.

Iraklı yetkililer, teknenin olay anında kapasitesinden iki kat fazla yolcuyla dolu olduğunu ve bunun da alabora olmasına neden olduğunu belirtiyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde tekne çamurlu suda batarken yolcuların yardım çığlıkları attığı görülüyor.

Kazada 12 kişinin kurtarıldığı yönünde bilgiler de geliyor.

Yetkililer ölü sayısını daha önceden 40 olarak açıklamıştı.

Olay kentin kuzeyinde aileler için dinlenme yeri olarak bilinen bir bölgede meydana geldi.

