HABER

Irak’ta Tekne Battı: Onlarca Ölü

21.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde Musul kenti yakınlarında bir teknenin Dicle Nehri üzerinde batması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ta Tekne Battı: Onlarca Ölü

Irak’ın kuzeyinde Musul kenti yakınlarında bir teknenin Dicle Nehri üzerinde batması sonucu en az 72 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer hayatlarını kaybedenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklar olduğunu belirtti.

Iraklı yetkililer, teknenin olay anında kapasitesinden iki kat fazla yolcuyla dolu olduğunu ve bunun da alabora olmasına neden olduğunu belirtiyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde tekne çamurlu suda batarken yolcuların yardım çığlıkları attığı görülüyor.

Kazada 12 kişinin kurtarıldığı yönünde bilgiler de geliyor.

Yetkililer ölü sayısını daha önceden 40 olarak açıklamıştı.

Olay kentin kuzeyinde aileler için dinlenme yeri olarak bilinen bir bölgede meydana geldi.

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Trump: ‘İsrail’in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıma Zamanı’Trump: ‘İsrail’in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıma Zamanı’
Utrecht’teki Saldırıda Terör Şüphesi ArtıyorUtrecht’teki Saldırıda Terör Şüphesi Artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

Irak'taki faciada ölü sayısı 83'e yükseldi

Irak'ta facia! Feribot battı: Bilanço ağırlaşıyor

Yemen'de yeni kolera dalgası hızla yayılıyor

Yemen'de yeni kolera dalgası hızla yayılıyor

İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı

Camilere balyozla saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.