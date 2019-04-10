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Irak’ta terör saldırıları: 3 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Irak’ın farklı bölgelerinde meydana gelen saldırlar ve şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.Musul polis kaynakları kentin güneyindeki Şora nahiyesine bağlı Bufişke köyünde bir aracı hedef alan patlamada, Hadidi aşiret reisinin öldüğünü ve korumasının da yaralandığını söyledi.

Irak’ın farklı bölgelerinde meydana gelen saldırlar ve şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.
Musul polis kaynakları kentin güneyindeki Şora nahiyesine bağlı Bufişke köyünde bir aracı hedef alan patlamada, Hadidi aşiret reisinin öldüğünü ve korumasının da yaralandığını söyledi. Kerkük polisi tarafından yapılan açıklamada ise kentin güneybatısındaki Havice ilçesinde polis aracını hedef alan bombalı saldırıda 1 polisin öldüğü ve 2 polisin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Bağdat’ın güneyindeki Babil kentine bağlı Curfulsahr bölgesinde de benzer saldırıların meydana geldiği bildirilirdi. Kentin kuzeyinde yer alan Curfulsahr bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı 2 kişi yaralandı.
Ayrıca Selahattin iline bağlı Şırkat ilçesinde ise polis güçlerine ait bir aracı hedef alan patlamada ise 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Irak’ın batısında yer alan Anbar ilinde ise saldırı ve patlamalar meydana geldi. Irak Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada Anbar iline bağlı ve Suriye sınırında yer alan Kaim bölgesinde meydana gelen 3 ayrı patlamada 2 kişi yaralandı.
Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada gece geç saatlerde Anbar’ın kuzeyinde yer alan Kurma kasabasında Sünni Haşdi Aşairi güçlerinin silahlı gruplarla yarım saat süren çatışmaya girdiği belirtilerek çatışmada bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Terör örgütü DEAŞ Anbar ilindeki saldırıları üstelendi.

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