HABER

"Irak'ta teröre karşı zafer tamamlanmış değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: - "Irak'ta DEAŞ'a karşı elde edilen zafer büyük ve önemlidir ancak bu zafer henüz tamamlanmış değil" - "Irak, İran ve Türkiye'nin yanı sıra Arap ülkelerinin komşusu olduğu için şanslı bir ülkedir" - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Irak ile tarihi ve bölgesel ilişkilerden vazgeçemeyiz. Bunları güçlendirmemiz lazım" - "Irak'ın yanında durmak istiyoruz. Bunu da başka ülkeleri karşımıza alarak yapmak istemiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinde terör tehdidinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, İran ve bölge ülkelerini iş birliğine çağırdı.

Berhem Salih, resmi ziyaret için Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider, basına kapalı görüşme sonrasında kameraların karşısına geçti.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Irak'a desteğinden dolayı İran'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Salih, "Irak'ta DEAŞ'a karşı elde edilen zafer büyük ve önemlidir, ancak bu zafer henüz tamamlanmış değil. Terörün sapkın fikirleri ve aşırıcılıktan da kurtulmak lazım. Bunun için daha fazla bölgesel iş birliğine ihtiyaç var. Terörün bölgemizde ve ülkemizde yeniden ortaya çıkmaması için İran ve diğer ülkelerle ortak mücadele ve iş birliği gerekiyor." dedi.

Terör örgütleriyle mücadelede Bağdat'ın bölge ülkelerinin buluşma noktası olabileceğini belirten Salih, "Irak, tarihi ve önemli dönüşüm süreci yaşıyor. Ülkemiz, sahamızda gerçekleşen bölgesel ve uluslararası çekişme ve çatışmalardan çok çekti. Bölge ülkeleri Irak'ın istikrarının önemi ve bunun desteklenmesini idrak ediyor. Bundan dolayı da ümitvarım. Irak, İran ve Türkiye'nin yanı sıra Arap ülkelerinin komşusu olduğu için şanslı bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ile ekonomi, enerji ve ulaştırma alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesini de ele aldıklarını ifade eden Salih, çeşitli konularda mutabakat sağladıklarını ve bunların bugün duyurulacağını aktardı.

- "İlişkilerden vazgeçemeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de iki ülke arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Irak, bizim ikinci vatanımızdır. Irak ile ikili ilişkilerimiz binlerce yıla dayanıyor. Bu tarihi ve bölgesel ilişkilerden vazgeçemeyiz. Bunları güçlendirmemiz lazım." dedi.

Salih ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ruhani, "Tüm alanlarda ortak iş birliği potansiyelimiz mevcut. Bunlar, siyasi, ticari, yatırım, ortak sanayi bölgesi, turizm, türbe ziyaretleri, petrol, elektrik, doğal gaz, bankacılık, ulaşım, bölgesel ve uluslararası konulardır." diye konuştu.

DEAŞ'la mücadelesinde Irak'ın yanında yer aldıklarını hatırlatan Ruhani, "Irak halkı ve ordusunun zor günlerinde yanında durduk bundan da onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, şunları kaydetti:

"Irak'ın güvenliği, istikrarı ve demokrasisi bizim için önemlidir. Irak'ın güvenliği bölgenin güvenliği ve istikrarı demek. Irak'ın yanında durmak istiyoruz. Bunu da başka ülkeleri karşımıza alarak yapmak istemiyoruz. Irak, bölge ülkelerinin yakınlaşması rolünü üstlenecek potansiyele sahip."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 3 günlük resmi ziyaret için bugün Bağdat'a geldi. Ruhani'yi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim karşıladı.

Ruhani, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesinden önce Bağdat'ta Şiilerin İmamı Musa el-Kazım ve Muhammed el-Cevad'ın türbesini ziyaret etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in daveti üzerine Bağdat'a gelen Ruhani'nin temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani ve diğer birçok siyasi, dini şahsiyetle de bir araya gelmesi bekleniyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Atılım Üniversitesi’nde Kadınlar Günü etkinlikleriAtılım Üniversitesi’nde Kadınlar Günü etkinlikleri
Pert ve hasarlı araçları satan şebekeye operasyon: 12 gözaltıPert ve hasarlı araçları satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berhem Salih Hasan Ruhani ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Son dakika: Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.