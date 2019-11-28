Irak’ta Tırmanan Gerilimde 28 Gösterici Öldü

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde İran Konsolosluğu binasının ateşe verilmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek. Irak güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 28 gösterici hayatını kaybetti.
Göstericiler Çarşamba günü gece saatlerinde Necef’teki İran Konsolosluğu binasını basmış, tüm binayı da ateşe vermişti. O sırada konsolosluk personeli içeride değildi. Olayın ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İran Konsolosluğu’nun Şiiler’in kutsal kenti olan ve Şii din adamlarının Irak’taki merkezi konumundaki Necef’te ateşe verilmesinin Irak’ta İran destekli yetkililerin protesto edildiği gösterilerde bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.
Necef’teki olayların ardından Perşembe günü sabah erken saatlerde Irak’ın güneyindeki Nasiriye kentinde göstericiler bir köprüyü kapattı. Irak güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 24 gösterici öldü. Çok sayıda kişi de yaralandı.
Başkent Bağdat’ta da güvenlik güçlerinin hem gerçek hem de plastik mermiyle Dicle Nehri üzerindeki köprü yakınlarındaki gösterilere müdahalesinde dört gösterici öldü.
Necef’te yaşananların ardından yükselen gerilim ve can kaybı, Irak’ta Ekim ayından bu yana haftalardır süren ve yetkililerin İran’ın kuklası olmakla ve yolsuzlukla suçlandığı hükümet karşıtı gösterilerde bugüne kadar yaşanan en kanlı günlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Necef’teki İran Konsolosluğu binası küle döndü. Göstericiler Iraklı yetkilileri İran’ı savunmak adına kendi halkına sırt çevirmekle suçluyor. İran Konsolosluğu binasının ateşe verildiği anlara tanık olan ve ismini vermeyen bir gösterici Reuters haber ajansına konuştu. Gösterici, “Necef’teki çevik kuvvet ve güvenlik güçleri sanki bütün Irak’ı yakıyormuşuz gibi bize ateş açmaya başladı” sözleriyle anlattı.
“İranlıları istemiyoruz”
Bir başka gösterici de İran Konsolosluğu’na yönelik saldırıyı “Cesur bir davranış ve Irak halkının doğal tepkisi” olarak niteledi, “İranlıları istemiyoruz” dedi. Reuters’a konuşan gösterici gerilimin daha da tırmanacağı öngörüsünde bulunarak “Eminim İran bunun intikamını alacaktır. Hala buradalar ve güvenlik güçleri bize ateş açmaya devam edecek” dedi.
Iraklı yetkililer gösterilere sert müdahale etmekten geri adım atmıyor. Şimdiye kadar yüzlerce gösterici güvenlik güçlerinin gerçek mermili ve göz yaşartıcı gazlı müdahalesinde hayatını kaybetti.
Göstericilerse yetkililerin siyasi reform tekliflerini yetersiz buluyor. Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi de İran Devrim Muhafızları’nın elit birliği olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin katıldığı toplantıların ardından istifa çağrılarını reddetti.
“Sistani’ye yaklaşanın ellerini keseriz”
Irak’ta IŞİD’le mücadele sırasında Haşdi Şabi adıyla sahada olan daha sonra da Irak ordusunun resmi olarak bir parçası haline gelen İran’a yakın Halk Seferberlik Güçleri (PMF) olarak bilinen gücün komutanı da yaptığı yazılı açıklamada, Necef’teki İran Konsolosluğu’nun ateşe verilmesiyle zirveye ulaşan gerginliğin kentteki Şii din adamlarına yönelik bir tehdit olduğunu savundu.
Halk Seferberlik Güçleri Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis, Şiilerin lideri din adamı Ayetullah Ali Sistani’ye yönelik tehdit oluşturan herkese karşı güç kullanılacağını belirtti.
Paramiliter gücün internet sitesinde yayımlanan açıklamada “Sistani’nin yanına yaklaşmaya çalışanların elini keseriz” dedi.
Uzmanlar Irak’ta hükümet ve onun yanında yer alan paramiliter güçlerin Necef’teki olayları sert bir yanıt vermek için kullanabileceği görüşünü dile getiriyor.
Şii din adamı Sistani gerilimin patlak vermesinden bu yana göstericilere destek vermiş, siyasi liderlere reform çağrılarına kulak vermeleri çağrısında bulunmuştu.
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