Irak’ta Tırmanan Gerilimde 28 Gösterici Öldü

Başkent Bağdat’ta da güvenlik güçlerinin hem gerçek hem de plastik mermiyle Dicle Nehri üzerindeki köprü yakınlarındaki gösterilere müdahalesinde dört gösterici öldü.

Necef’teki olayların ardından Perşembe günü sabah erken saatlerde Irak’ın güneyindeki Nasiriye kentinde göstericiler bir köprüyü kapattı. Irak güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 24 gösterici öldü. Çok sayıda kişi de yaralandı.

İran Konsolosluğu’nun Şiiler’in kutsal kenti olan ve Şii din adamlarının Irak’taki merkezi konumundaki Necef’te ateşe verilmesinin Irak’ta İran destekli yetkililerin protesto edildiği gösterilerde bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.

Göstericiler Çarşamba günü gece saatlerinde Necef’teki İran Konsolosluğu binasını basmış, tüm binayı da ateşe vermişti. O sırada konsolosluk personeli içeride değildi. Olayın ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Necef’te yaşananların ardından yükselen gerilim ve can kaybı, Irak’ta Ekim ayından bu yana haftalardır süren ve yetkililerin İran’ın kuklası olmakla ve yolsuzlukla suçlandığı hükümet karşıtı gösterilerde bugüne kadar yaşanan en kanlı günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Necef’teki İran Konsolosluğu binası küle döndü. Göstericiler Iraklı yetkilileri İran’ı savunmak adına kendi halkına sırt çevirmekle suçluyor. İran Konsolosluğu binasının ateşe verildiği anlara tanık olan ve ismini vermeyen bir gösterici Reuters haber ajansına konuştu. Gösterici, “Necef’teki çevik kuvvet ve güvenlik güçleri sanki bütün Irak’ı yakıyormuşuz gibi bize ateş açmaya başladı” sözleriyle anlattı.

“İranlıları istemiyoruz”

Bir başka gösterici de İran Konsolosluğu’na yönelik saldırıyı “Cesur bir davranış ve Irak halkının doğal tepkisi” olarak niteledi, “İranlıları istemiyoruz” dedi. Reuters’a konuşan gösterici gerilimin daha da tırmanacağı öngörüsünde bulunarak “Eminim İran bunun intikamını alacaktır. Hala buradalar ve güvenlik güçleri bize ateş açmaya devam edecek” dedi.