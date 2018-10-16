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Irak'ta toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:57 | Son Güncelleme

Irak'ta içinde terör örgütü DEAŞ'ın katlettiği 15 Ezidiye ait kalıntılar olan toplu mezar bulundu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 15 Ezidiye ait ceset kalıntıları olan toplu mezar bulundu.

Üsteğmen Kerim el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup sivil vatandaşın Telafer'deki Kesr el-Mihrab köyünde toplu mezar bulduğunu söyledi.

Toplu mezarda 15 Ezidiye ait kalıntıların olduğunu belirten Ubeydi, öldürülen tüm Ezidilerin, terör örgütü DEAŞ tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden Telafer'e getirildiğini ve katledildiğini belirtti.

DEAŞ ağustos 2014'te Ezidilerin yaşadığı Sincar'a girmiş ve burada toplu katliam yapmıştı.

Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından burada 68 toplu mezara ilaveten yaklaşık bin 600 ceset bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ezidi ırak toplu mezar

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