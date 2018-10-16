Irak'ta toplu mezar bulundu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 15 Ezidiye ait ceset kalıntıları olan toplu mezar bulundu.
Üsteğmen Kerim el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup sivil vatandaşın Telafer'deki Kesr el-Mihrab köyünde toplu mezar bulduğunu söyledi.
Toplu mezarda 15 Ezidiye ait kalıntıların olduğunu belirten Ubeydi, öldürülen tüm Ezidilerin, terör örgütü DEAŞ tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden Telafer'e getirildiğini ve katledildiğini belirtti.
DEAŞ ağustos 2014'te Ezidilerin yaşadığı Sincar'a girmiş ve burada toplu katliam yapmıştı.
Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından burada 68 toplu mezara ilaveten yaklaşık bin 600 ceset bulunmuştu.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor
CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek
Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı
Niğde'de düğünde çifte ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum