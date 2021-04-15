Irak'ta Türk Askerlerinin Bulunduğu Bölgeye Roket Saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Başika bölgesinde düzenlenen roket saldırısı sonucu bir Türk askerinin yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını belirtti.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre, “Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı” düzenlendi, “atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine” düştü.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bölgede bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir” ifadesini kullandı.

Saldırı haberi, bölgedeki Kürt yetkililerin dün Erbil Havaalanı yakınlarında Amerikan birliklerinin konuşlandığı noktanın yakınlarına SİHA ile düzenlendiğini açıkladığı hava saldırısının ardından geldi. Çarşamba günü yaşanan saldırıda can kaybı olmadığı belirtiliyor.