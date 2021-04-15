Irak'ta Türk Askerlerinin Bulunduğu Bölgeye Roket Saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Başika bölgesinde düzenlenen roket saldırısı sonucu bir Türk askerinin yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını belirtti.
Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre, “Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı” düzenlendi, “atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine” düştü.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bölgede bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir” ifadesini kullandı.
Saldırı haberi, bölgedeki Kürt yetkililerin dün Erbil Havaalanı yakınlarında Amerikan birliklerinin konuşlandığı noktanın yakınlarına SİHA ile düzenlendiğini açıkladığı hava saldırısının ardından geldi. Çarşamba günü yaşanan saldırıda can kaybı olmadığı belirtiliyor.
Erbil’de dünkü saldırı, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik ilk bilinen SİHA saldırısı olma niteliğini taşıyor. Amerika’nın İran destekli milisleri sorumlu tuttuğu diğer saldırılar roketlerle düzenlenmişti.
Bu saldırı öncesi Iraklı yetkililer, Erbil’de Türk askerlerinin konuşlandığı bölgenin yakınlarına en az iki roket atıldığını açıklamıştı.
IKBY’den saldırılara kınama
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan daha sonra yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşerek Erbil ve Başika’daki saldırılarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığı da bir açıklama yayınlayarak saldırıları kınadı.
Hem ABD’nin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki varlığı, Irak’taki tüm dış güçlerin askerlerinin çekilmesini talep eden İran destekli milis gruplarca reddediliyor.