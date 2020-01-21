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  4. Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Erbil'de Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan zanlı tutuklandı

Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı bulunan şüpheli F.Ç, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparken yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil'de 17 Temmuz 2019'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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osman köse şırnak şüpheli

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