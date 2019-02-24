HABER

Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı

Erbil (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Türkmen Basın Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil il binasında yapılan etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta Türkmen basınının geçmişe nazaran ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Türkmen basınındaki rolüne değinen Maruf, "Bugün bizim medyamız bu aşamaya gelmişse ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük payı ve desteği vardır." diye konuştu.

Maruf, Irak makamlarının Türkmen basınını gözardı ettiğini belirterek, hem Irak merkezi hükümetinin hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkmen basınına önem vermesini istedi.

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Maruf, Türkmen basınının, hem Erbil hem de Bağdat makamlarından destek alma hakkı bulunduğunu belirtti. Maruf, "Biz maddi destekten bahsetmiyoruz. Lojistik ve manevi destekten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi de gazetenin her millet için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Milletlerin basındaki rolünün önemine değinen Çelebi, "Bir millet ilerlerse kendi gazetesi olması gerekir. Bir milletin eğer eğitim, kültür ve gazetesi yoksa o millet hiçbir zaman ilerlemez." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik kapsamında açılan Türkmen gazete, dergi ve kitaplarının yer aldığı sergi katılımcılardan ilgi gördü.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Marmara Adası'nda kar yağışı etkili olduMarmara Adası'nda kar yağışı etkili oldu
Kazdağları'nda kar eğlencesiKazdağları'nda kar eğlencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf Türkmen Basın Günü Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.