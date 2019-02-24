Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Maruf, Türkmen basınının, hem Erbil hem de Bağdat makamlarından destek alma hakkı bulunduğunu belirtti. Maruf, "Biz maddi destekten bahsetmiyoruz. Lojistik ve manevi destekten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maruf, Irak makamlarının Türkmen basınını gözardı ettiğini belirterek, hem Irak merkezi hükümetinin hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkmen basınına önem vermesini istedi.

Türkiye'nin Türkmen basınındaki rolüne değinen Maruf, "Bugün bizim medyamız bu aşamaya gelmişse ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük payı ve desteği vardır." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil il binasında yapılan etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut Çelebi de gazetenin her millet için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Milletlerin basındaki rolünün önemine değinen Çelebi, "Bir millet ilerlerse kendi gazetesi olması gerekir. Bir milletin eğer eğitim, kültür ve gazetesi yoksa o millet hiçbir zaman ilerlemez." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik kapsamında açılan Türkmen gazete, dergi ve kitaplarının yer aldığı sergi katılımcılardan ilgi gördü.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

