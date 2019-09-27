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"Irak'ta Türkmenler diyalogla haklarını aramaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf: - "Irak'ta Türkmenler hiçbir zaman diğer gruplara haksızlık yapmadı ancak haksızlığa maruz kaldı. Türkmenler her zaman diyalogla haklarını aramaktadır" - "Türkmen haklarının verilmesi konusunda Erbil hükümeti Bağdat’ın önüne geçti. Orada bir bakanlığımız bulunuyor" - ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü: - "Irak’ta kardeşlik ve dostluktan başka bir çaremiz yoktur"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, Türkmenlerin, Irak'ta Kürt ve Araplarla kardeşlik temelinde bir ilişki kurmak istediğini belirterek, "Irak'ta Türkmenler hiçbir zaman diğer gruplara haksızlık yapmadı ancak haksızlığa maruz kaldı. Türkmenler, her zaman diyalogla haklarını aramaktadır." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) "IKBY'de Türkmenlerin Durumu ve Türkiye" konulu konferansı düzenlendi.

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman'ın moderatörlük yaptığı panelde konuşan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin ciddi sorunlarının olduğuna değindi.

Maruf, Irak'ın her bölgesinde yaşayan Türkmenlerin haklarını korumak için takipçi olduklarını belirterek, "Türkmenler bir bütündür. Hakları ve sorunları da birdir." dedi.

Erbil şehrinin hem bölge için hem de Türkmenler için çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Maruf, ITC'nin 1995'te Erbil'de kurulduğunu ve bugün bütün Türkmen bölgesinde güçlü olduğunu söyledi.

Maruf, Türkmenlerin, Kürt ve Araplarla kardeşlik temelinde bir ilişki kurmak istediğini belirterek, "Irak'ta Türkmenler hiçbir zaman diğer gruplara haksızlık yapmadı ancak haksızlığa maruz kaldı. Türkmenler, her zaman diyalogla haklarını aramaktadır." diye konuştu.

Türkmenler ile Kürtlerin ilişkilerine değinen Maruf, "İki toplum geçmişten beri hep birlikte olmuşlardır, kaderimiz aynıdır." ifadelerini kullandı.

- "Irak'ın varlığına en fazla Türkmenler sahip çıktı"

Bağdat hükümetinde Türkmenlere pozisyon verilmemesini haksızlık olarak nitelendiren Maruf, "Irak'ın varlığına en fazla Türkmenler sahip çıkmıştır. Buna rağmen hükümet ne yazık ki bize kabinede, başbakanlıkta veya cumhurbaşkanlığında bir temsilci vermemiştir. Bu, Türkmenlere karşı bir adaletsizliktir." diye konuştu.

Maruf, Irak'ta yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, Kerkük'te yeni dönemde valinin Türkmen olması gerektiğini savundu.

Bağdat hükümetinin Türkmenlere karşı daha fazla ilgisiz davrandığına işaret eden Maruf, "Türkmenlere haklarının verilmesi konusunda Erbil hükümeti, Bağdat’ın önüne geçti. Orada bir bakanlığımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin bölgeye etkisi

Maruf, Erbil'e gelen herkesin Türkiye'nin bölgedeki etkisini gözlemleyeceğini aktararak, "Türkiye’nin siyasi, diplomasi ve kalkınma konusunda bölgeye çok katkısı olmuştur." dedi.

Ankara'nın geçmişten beri bölgeye destek sunduğunu söyleyen Maruf, Ankara’nın, Erbil ve Bağdat ile ilişkilerinin iyileşmesinin Türkmenlere yarar sağladığını belirtti.

- "Irak’ta kardeşlik ve dostluktan başka çaremiz yok"

ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ise IKBY ile ilişkilerin daha iyi seviyeye gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Türkmenlerin gerek Bağdat gerekse Erbil yönetiminde hak ettikleri yeri almalarını ümit ettiklerini belirten Tütüncü, "Saddam döneminde Türkmenler de Kürtler kadar katliamlara maruz kaldı ancak bu hep gözardı edildi. Bizi en fazla Kürtlerin anlamasını bekliyorduk ancak bunu yeterince göremedik. Sayın bakanımız (Aydın Maruf) ile birlikte Türkmenlerin bölgede hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz." dedi.

Tütüncü, Irak'ta ve IKBY'de Türkmenlerin kardeşçe bir ülkeyi paylaşma amacında olduğunu ve bütün etnik ve dini grupların gerçek bir ortaklık içerisinde yaşamasını arzu ettiğini vurgulayarak, "Irak’ta kardeşlik ve dostluktan başka bir çaremiz yoktur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Maruf Bağdat Erbil ORSAM

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