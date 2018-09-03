Irak'ta Türkmenler, meclis grubu oluşturdu

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkmen meclis grubu oluşturduklarını belirtti.
Salihi, meclis binasında yaptığı basın toplantısında, yeni mecliste 9 milletvekilinden oluşan Türkmen grubunu kurduklarını söyledi.
Türkmenlerin haklarını garanti altına almak için yeni dönemde de çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Salihi, Türkmenlerin çıkarı doğrultusunda hareket edeceklerini ve bu kapsamda en yakın meclis grubuyla ittifak sağlayacaklarını kaydetti.
Erşet Salihi, "Türkmenler olarak hükümette etkin şekilde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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