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Irak'ta üniversite mezunları istihdam sözünün tutulmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Irak'ın güney vilayetlerinden Zikar'da, yüzlerce üniversite mezunu genç, hükümetin daha önce vadettiği istihdam sözünün yerine getirilmesi için gösteri düzenledi

ZİKAR (AA) - Irak'ın güneyinde Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Zikar vilayet merkezinde yüzlerce üniversite mezunu, hükümetin kendilerine verdiği atama sözünün tutulması için gösteri düzenledi.

Zikar vilayet merkezi Nasıriye kentindeki valilik binası önünde bir araya gelen yüzlerce üniversite mezunu genç, hükümete istihdam çağrısı yaptı. AA muhabirine konuşan göstericilerden Kerim Hatım, daha önce vilayetteki 5 bin 500 üniversitelinin çeşitli kurumlarda istihdam edileceğine dair hükümet tarafından vaatler verildiğini söyledi.

Hatım, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve rafa kaldırıldığını ifade ederek, mezunların diploma derecelerine göre atanması gerektiğini dile getirdi.

Üniversite mezunlarının istihdam işlemlerinin eşit ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi çağrısında bulunan Hatım, vilayette bazı üst düzey yetkililerin kendi çıkarları doğrultusunda tanıdıklarını istihdam ettiğini ileri sürdü.

Zikar da dahil Irak'ın güneyindeki kentler, geçen ay işsizlik ve elektrik kesintileri gerekçesiyle haftalarca süren gösterilere sahne olmuştu.

Irak merkezi hükümeti de göstericilerin taleplerini karşılamak için Zikar'da 5 bin 500 üniversiteliye istihdam vaadinde bulunmuştu.

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ırak Nasıriye üniversite mezunları Zikar

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