Irak'ta yabancı asker sayısının artırılacağı iddiasına yalanlama

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki yabancı asker sayısının artırılacağı ve Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi için ABD'nin kendilerine süre tanıdığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki bazı siyasi taraflar ve yerel medyada dillendirilen "ülkedeki yabancı asker sayısının artırılacağı" iddialarına açıklık getiren Abdulmehdi, "Irak'taki yabancı asker sayısının artırılacağı dedikoduları doğru değildir." ifadesini kullandı.

Körfez'deki bazı medya organlarında yer alan "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında Abdulmehdi'ye Haşdi Şabi'nin lağvedilmesini için süre verdiği" iddialarına ilişkin de Abdulmehdi, "Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi için süre verildiği iddiaları asılsızdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında yer almayan Irak'a 9 Ocak'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Abdulmehdi ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.