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"Irak'ta yabancı askeri üs bulunmuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir" - "Irak'ta ABD'li olmayan yabancı güçler de var, onların da sayısı 2 bin 500 ile 3 bin arasında değişiyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde yabancı askeri üs bulunmadığını, ABD'li güçlerin durumuyla ilgili de şu an için bir değişiklik olmadığını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir. ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevi, DEAŞ'la mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık etmekle sınırlıdır." dedi.

ABD'nin Irak'taki asker sayısının gizli olmadığını dile getiren Abdulmehdi, son olarak bugün ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood'un yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Irak'ta bulunduğu bilgisini verdiğini hatırlattı.

"Irak'ta ABD'li olmayan yabancı güçler de var, onların da sayısı 2 bin 500 ile 3 bin arasında değişiyor." diyen Abdulmehdi, yabancı müsteşarların sayısının da aynı civarda olduğunu belirtti.

Abdulmehdi, Irak meclisinin "ABD'li güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar alması durumunda hükümetin tutumunun ne olacağı" şeklindeki soru üzerine, "ABD güçleri, hükümetin talebi üzerine geldi. Bu konuda herhangi bir değişiklik (ülkeden gönderme) olursa duyurulur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmehdi, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 2019 merkezi bütçesindeki payının gönderilip gönderilmediği sorusuna ise, "Bunu Maliye Bakanı'na sorun. Diğer mali birimlere bütçe payları gönderildiyse IKBY'ye de gönderilir." cevabını verdi.

- DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkacağı iddiaları

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın bazı bölgelerde yeniden ortaya çıkacağı iddialara da değinen Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"DEAŞ, Irak'taki destekçilerine moral vermeye çalışıyor. Ancak durum güvenlik güçlerimizin kontrolü altında. Irak'ta eskiye nazaran güvenlik ve istikrar söz konusu. DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırından ülkemize sızması konusunda da teyakkuzdayız. DEAŞ, sınırda büyük ve şiddetli bir darbe aldı. Bu, Suriye ve Irak'taki durumunu da etkiler."

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, bugün Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini belirterek, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." demişti.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Bağdat ırak

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