"Irak'ta yabancı askeri üs bulunmuyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde yabancı askeri üs bulunmadığını, ABD'li güçlerin durumuyla ilgili de şu an için bir değişiklik olmadığını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir. ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevi, DEAŞ'la mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık etmekle sınırlıdır." dedi.

ABD'nin Irak'taki asker sayısının gizli olmadığını dile getiren Abdulmehdi, son olarak bugün ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood'un yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Irak'ta bulunduğu bilgisini verdiğini hatırlattı.

"Irak'ta ABD'li olmayan yabancı güçler de var, onların da sayısı 2 bin 500 ile 3 bin arasında değişiyor." diyen Abdulmehdi, yabancı müsteşarların sayısının da aynı civarda olduğunu belirtti.

Abdulmehdi, Irak meclisinin "ABD'li güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar alması durumunda hükümetin tutumunun ne olacağı" şeklindeki soru üzerine, "ABD güçleri, hükümetin talebi üzerine geldi. Bu konuda herhangi bir değişiklik (ülkeden gönderme) olursa duyurulur." ifadelerini kullandı.