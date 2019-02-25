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Irak'ta yangın: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Duhok'un Akre ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

DUHOK (AA) - Irak'ta Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu can verdi.

Akre Polis Müdürü Bedirhan Kaçak, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangında bir anne ile iki çocuğunun yanarak hayatını kaybettiğini belirten Kaçak, yaralanan bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Polis Müdürü Kaçak, yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

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