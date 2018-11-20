HABER

Irak'ta yangın bir aileyi yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Irak'ta yangın bir aileyi yok etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde iç göçmen olarak yaşayan 7 kişilik aile çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesi Kaymakamı Remek Ramazan, elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangında 7 kişilik ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sobanın devrilmesi sonucu ilk önce kanepenin alev aldığını belirten Ramazan, aile fertlerinin uykuda olması nedeniyle durumu fark edemediğini aktardı.

Ramazan, ailenin Irak'taki terör ve iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce evlerini terk edip ilçeye geldiklerini ve iç göçmen statüsünde olduklarını kaydetti.

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu
Evinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdıEvinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çemçemal ırak Süleymaniye yangın

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.