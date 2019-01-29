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Irak’ta yayına başlayan Suudi Arabistan kanalına Maliki’den tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın MBC Medya grubunun Irak kanalını açması tartışmalara neden oldu.

Suudi Arabistan’ın MBC Medya grubunun Irak kanalını açması tartışmalara neden oldu. Eski Başbakan Nuri Maliki’nin liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu, Suudi Arabistan’ı ülkenin içişlerine karışmakla suçladı.
Arapça yayın yapan Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC’nin Irak kanalını açması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu’na bağlı Beşair Hareketi Genel Sekreteri ve Maliki’nin damadı olan Yaser Maliki yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın kanal aracılığıyla ülkenin içişlerine karıştığını iddia ederek, “el-Cezire kanalını başka ülkelerin içişlerine karışmakla suçlayan Suudi Arabistan, çok küstahça ve açıkça Irak’ın içişlerine müdahale ediyor” dedi.
İran’a yakınlığıyla bilinen Asaib Ehli’l Hak Siyasi Büro üyesi Leyis Azzari ise Iraklıların MBC Irak kanalının görüşlerine güvenmediğini belirterek, Irak Medya Kurumunu söz konusu kanalın yayın kuralları dışında hareket etmesini engellemeye çağırdı.
MBC ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kanalın Irak halkının gelenek ve göreneğine göre özellikle Ramazan için hazırlıklar yaptığı belirtti.
17 Şubat 2019’da yayın hayatına başlaması planlanan kanalda Iraklı oyuncaların oynayacağı dizilerin gösterime girmesi bekleniyor.
Öte yandan, Arap dünyasının en büyük medya grubu MBC, geçen yıl mart ayında Türk dizilerini yayından kaldıracağını açıklamıştı.

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