HABER

Irak’ta Yemek Festivali’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

Irak’ın Erbil kentinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Yemek Festivali yoğun ilgi ile devam ediyor.Irak’ın Erbil kentinden 28 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Yemek Festivali her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla devam ettiği kaydedildi.

Irak’ın Erbil kentinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Yemek Festivali yoğun ilgi ile devam ediyor.
Irak’ın Erbil kentinden 28 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Yemek Festivali her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla devam ettiği kaydedildi. Şehir merkezindeki Sami Abdurrahman parkında düzenlenen Yemek Festivali’de, 100’den fazla yemek çeşidinin yanı sıra, çeşitli tatlı ve içeceklerin katılımcıların beğenisine sunulduğu belirtildi. 50 fazla lokanta ve gıda üretici şirketlerinin yer aldığı festivalde az sayıda Türk lokantaları yer aldı.
Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören ve konserler eşliğinde devam eden festivalin gelecek yıl tekrar düzenlemesi bekleniyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
"Bizim millet varlığımız geniş bir coğrafyada yer almaktadır""Bizim millet varlığımız geniş bir coğrafyada yer almaktadır"
AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardırAK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.