Irak’ta Yemek Festivali’ne yoğun ilgi

Irak’ın Erbil kentinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Yemek Festivali yoğun ilgi ile devam ediyor.

Irak’ın Erbil kentinden 28 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Yemek Festivali her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla devam ettiği kaydedildi. Şehir merkezindeki Sami Abdurrahman parkında düzenlenen Yemek Festivali’de, 100’den fazla yemek çeşidinin yanı sıra, çeşitli tatlı ve içeceklerin katılımcıların beğenisine sunulduğu belirtildi. 50 fazla lokanta ve gıda üretici şirketlerinin yer aldığı festivalde az sayıda Türk lokantaları yer aldı.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören ve konserler eşliğinde devam eden festivalin gelecek yıl tekrar düzenlemesi bekleniyor.

