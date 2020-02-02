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Irak’ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi

02.02.2020 19:26 | Son Güncelleme

Iraklı göstericiler Bağdat’ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’yi protesto etmek için sokağa çıktı

Irak’ta Yeni Başbakan Atandı Protestolar Bitmedi

Iraklı göstericiler Bağdat’ta ve ülkenin güneyindeki kentlerde hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’yi protesto etmek için sokağa çıktı.

‘‘Allavi’yi reddediyoruz’’ sloganları atan göstericiler Allavi’ni yüzünü kırmızı çarpı işaretiyle çizdikleri posterler taşıdı.

Göstericiler Allavi’yi eski hükümetle ilişkisinden dolayı istemiyor.

Göstericiler bağımsız bağımsız bir başbakan istiyor.

Göstericiler, ‘‘Biz kendi seçtiğimiz bir başbakan istiyoruz. Onu Siyasi partilerin seçmesini istemiyoruz’’ diyorlar.

Göstericilere göre Başbakan eğer partiler tarafından seçilirse aynı partiler geri döner.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Kasım ayında istifa eden Adil Abdul Mehdi’nin koltuğuna oturacak Allavi’ye iki ay boyunca parlamentoda yaşanan tartışmaların ardından hükümeti kurma görevi vermişti.

Allavi, eski Başbakan Nuri El Maliki’nin kabinesinde iletişim bakanıydı.

Allavi’nin seçimler yapılana kadar geçici olarak başkanlık yapacak hükmeti kurmak için bir ay zamanı var.

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