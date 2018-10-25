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Irak'ta yeni hükümet göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Irak'ta yeni hükümet göreve başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet resmen göreve başladı.

Başkent Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle görevi selefi Haydar el-İbadi'den devralan Abdulmehdi, başında bulunduğu hükümetin göreve başladığını duyurdu.

Başbakan Abdulmehdi, meclisten onay alan kabinesinin görevine resmen başladığını belirterek, detaylı ve belli bir zaman takvimine bağlı şekilde bir hükümet programı hazırladıklarını söyledi.

İbadi hükümetinin tehlikeli krizleri başarıyla atlattığını kaydeden Abdulmehdi, temel hedeflerinin uzun yıllar boyunca çile çeken Irak halkının ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti.

Abdulmehdi ayrıca Irak'ın darbe ve kanlı girişimlerle değil, barışçıl yöntemlerle yönetileceğini belirterek, ülkedeki yoksulluk, işsizlik, toplumsal güvenlik, su ve elektrik gibi sorunlara çözüm üretmeye çalışacaklarını vurguladı.

Eski Başbakan İbadi de törende yaptığı konuşmada, "Irak, mali, mezhepçi ve güvenlik krizini aştı. Yeni hükümet, devlet dışındaki unsurların elinde bulunan silahları kontrol etme ve halka refah dolu bir yaşam sunma meseleleriyle karşı karşıya." dedi.

İktidarın barışçıl bir şekilde devredildiğine dikkati çeken İbadi, ülkedeki iktidar devir teslimlerinde daha önce bunun görülmediğini vurgulayarak, yeni hükümete sorumluluklarını yerine getirme noktasında başarılar diledi.

Bugün ilk kez Bakanlar Kurulu'nu toplayacak olan Başbakan Abdulmehdi'nin daha sonra bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Abdulmehdi hükümetinde yer alan 22 bakandan 14'ü dün meclisten onay aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yeni kabinede İçişleri, Savunma, Planlama, Yüksek Öğretim, Eğitim, Adalet, Kültür ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları seçilemedi. Irak Meclisi'nde söz konusu bakanlıklar için 6 Kasım'da yeniden oturum düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Haydar el-İbadi ırak

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