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  4. Irak'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı

Irak'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı

07.05.2020 18:16 | Son Güncelleme

Altı aydır iktidar krizi yaşanan Irak’ta, parlamento yeni hükümete onay verdi. Yeni kabineye, Irak’ın eski istihbarat müdürü Mustafa Kazımi başkanlık edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Başbakan Kazımi’yi arayarak tebrik ettiğini bildirdi

Irak'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı

Altı aydır iktidar krizi yaşanan Irak’ta, parlamento yeni hükümete onay verdi. Yeni kabineye, Irak’ın eski istihbarat müdürü Mustafa Kazımi başkanlık edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Başbakan Kazımi’yi arayarak tebrik ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Washington’un Irak'ın İran'dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, "yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için" izin verdiği de belirtildi.

Başbakan Kazımi, hükümetinin parlamento onayı almasının ardından paylaştığı Twitter mesajında, “Hedefimiz Irak’ın güvenliği, istikrarı ve gelişmesidir” dedi.

Kazımi, Irak’ta 2000’in üzerinde vakaya ve 100’ün üzerinde ölüme yol açan Corona virüsü salgınıyla mücadeleye öncelik vereceğini ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde protestocuları öldürenlerden hesap soracağını söyledi.

Iraklı yetkililer, Kazımi’nin hem ABD hem de İran tarafından kabul gören bir isim olduğunu vurguluyor.

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