Irak'ta yeni hükümet onaylandı

Irak'ta iktidar boşluğunun yaşandığı beş ayın ardından yeni hükümet görevine başladı. Irak Parlamentosu, Çarşamba akşamı yapılan oturumda, Mustafa Kazımi başkanlığındaki yeni kabineyi onayladı. Onayın ardından Başbakan Kazımi ve 15 bakanın yemin töreni gerçekleştirildi. Söz konusu oturum, koronavirüs salgını nedeniyle, 329 milletvekilinden 255'inin katılımı ile yapıldı. Milletvekilleri, sosyal mesafe kurallarına göre oturdukları meclis salonunda eldiven ve maske taktı.

Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından geçtiğimiz nisan ayında hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ancak daha sonra, kabineyi oluşturacak isimlerin belirlenmesi konusunda bugün hala devam eden zorlu bir süreç başlamıştı.

Yeni Irak hükümetinde, aralarında Dışişleri ile Petrol bakanlığı gibi önemli bakanlıkların da bulunduğu yedi koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni başbakan Kazımi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkeyi erken seçime götürmek istediğini ifade etti.

ABD'den kutlama mesajı