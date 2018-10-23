Irak'ta yeni hükümet yarın meclise sunulacak

BAĞDAT (AA) - Irak devlet televizyonu, bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi'nin yeni hükümeti yarın meclise sunacağını duyurdu.

Devlet televizyonu El Irakıyye'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, yeni kabineyi güven oylaması için yarın öğleden sonra meclise sunacak.

Abdulmehdi'nin sunacağı kabinenin güvenoyu alabilmesi için 329 milletvekilinin bulunduğu mecliste salt çoğunluk aranacak.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

