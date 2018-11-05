BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi geçici değil kalıcı bir yapı olarak nitelendirdiği Haşdi Şabi'nin ülke için "tarihi bir başarı" olduğunu söyledi.

Başkent Bağdat'taki Haşdi Şabi Kurumu'nu ziyaret eden Abdulmehdi, burada yapının komutanlarıyla bir araya geldi.

Abvulmehdi, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Haşdi Şabi, Irak için tarihi bir başarıdır. Haşdi Şabi, ordu, polis ve diğer güvenlik güçlerine güç verdi. Bu yapı, göz ardı edemeyeceğimiz büyük bir gerçek ve bunu desteklemek görevimiz." ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi'ye bağlı milislerin maaş sıkıntısı yaşadığına yönelik tartışmalara da değinen Abdulmehdi, bu konunun çözümü için alternatif mali kaynaklar bulacaklarını ifade etti.

Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Bazıları Haşdi Şabi'nin geçici olduğunu söylüyor. Ben ise Haşdi Şabi'nin 'zorunlu olarak kalıcı' olduğunu vurgulamak istiyorum. Haşdi Şabi'nin kalıcı olarak devam etmesini tüm gücümle destekleyeceğim."

Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed el-Esedi, dün düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Haydar el-İbadi hükümetinin görev bitiminden bir gün önce "milis güçlerin maaşlarını azalttığını" ileri sürmüştü. Esedi'nin bu açıklamaları ülkede tartışma yaratmıştı.

İbadi, bugün yaptığı açıklamada, Esedi'nin iddiasının "tamamen yalan" olduğunu söyledi.

Yaşanan bu tartışmalar üzerine Başbakan Abdulmehdi'nin Haşdi Şabi Kurumu'nu ziyaret ederek yaptığı açıklamalar "yeni hükümetin bu yapıya dair ilk tutumu" olarak değerlendirildi.

