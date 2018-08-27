BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) oluşan heyetle Irak meclisinde çoğunluğu sağlayacak "yeni koalisyon" görüşmelerini ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre Masum, başkent Bağdat'ta KDP ve KYB ortak heyetini kabul etti.

Görüşmede, Irak'ın son siyasi gelişmeleri başta olmak üzere mecliste çoğunluğu sağlayacak "yeni koalisyon" görüşmelerinin ele alındığı belirtildi.

Irak'ta meclisin, anayasada belirtilen süre zarfında oturumlara başlamasının önemine değinilen görüşmede, oturumların yapılmasıyla yeni kabinenin temelinin atılacağı kaydedildi.

Heyetin Bağdat temasları kapsamında siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyona gitmeleri gerekiyor.

