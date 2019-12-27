Irak'ta yeni seçim yasası sonrası hükümet karşıtı protestolar bitecek mi?

Bunların 242'si Irak'ın 18 seçim bölgesine dağıtılırken kalanı da azınlık kotası kapsamında Hristiyanlara (5 sandalye), Feyli Kürtlerine (1 sandalye), Şabaklara (1 sandalye) ve Sâbiîlere (1 sandalye) ayrılacak.

Bugün 329 sandalyeye sahip olan Meclis bir dahaki seçimde 251 sandalyeye indirilecek.

Buna göre Meclis'teki sandalyelerin yarısı bağımsız vekillere ayrılacak. Geri kalan yarısı ise parti listelerinden seçilecek.

Yasada ne** ler var?**

Diğerleriyse yasanın uygulama kısmında sorunlar yaşanmasından endişeleniyor ve siyaseten etkili olan grupların bu sistemde de etkilerini koruyabileceğini söylüyor.

Bazı siyasi gruplar, Meclis'te sandalyelerin yarısını bağımsız milletvekillerine ayıran bu yeni düzenlemeyi destekliyor ve bunun "yolsuzluğa bulaşmış partilerin" etkisini azaltacağını savunuyor.

Hükümet karşıtı protestoların üç aya yakın süredir dinmediği Irak'ta, Meclis Salı günü yeni seçim yasasını onayladı. Irak Meclisi, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun işleyişine dair bir yasayı da kabul etti.

Ulusal Hikmet Hareketi lideri Şii din adamı Ammar al-Hakim de yasayı "kitlelerin iradesinin zaferi" olarak niteledi.

Eski milletvekili ve başbakanın kadın konusundaki danışmanı Hanan al-Fatlawi, çifte vatandaşların aday olmasının yasaklanmasını "gerçek bir reform" olarak yorumladı.

Şii din adamı Mukteda es-Sadr tarafından kurulan, Meclis'teki Saeroun Bloğu'na mensup siyasi gruplar bu yasayı destekledi.

Yasaya göre çifte vatandaş Iraklıların Meclis'e girebilmeleri için ikinci vatandaşlığından vazgeçmesi gerekecek.

Seçim bölgelerine en az 100 bin nüfusa sahip olma şartı getirilecek. Böylece bir sonraki seçimde nüfusu 100 binden az olan ilçeler komşu ilçeleriyle birleştirilerek yeni bir seçim bölgesi oluşturacak.

Fakat Kürtler ve bazı Sünni vekiller bu yeni sisteme karşı çıktı ve protesto amacıyla Meclis'i terk etti.

Kürtler neden karşı?

Yasanın geçmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Kürt vekiller ilçelerin seçim bölgesi olarak kabul edilmesi, seçim bölgelerinin coğrafi ve idari sınırlarını çizmenin teknik zorlukları gibi nedenlerle bu sistemde kısa süre içinde erken seçim düzenlemenin mümkün olamayacağını söyledi.

Facebook sayfasında bir paylaşım yapan Kürt vekil Civan İhsan, "Oy sayımını elektronik olarak yapmada ısrar etmek ve biyometrik kimlik kartları yerine elektronik kimliklerin kullanılması hile yapma niyetinin açık bir göstergesi" dedi.

Bir diğer Kürt vekil Hoşyar Abdullah ise büyük partilerin "Bu yasa bağımsız adaylara yarayacak" diyerek seçmenleri kandırdığını savundu.

Sünniler neden karşı?

Sünni milletvekilleri de ilçelerin birer seçim bölgesine dönüştürülmesinin, Irak'taki çatışmalar sırasında yerinden edilen insanların oylarını göz ardı edeceğini savunuyor.

Irak'ta 1,5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bunların çoğu Sünni.