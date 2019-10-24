Irak'ta yeniden sokağa çıkma hazırlıkları yapılıyor

Hükümet bu sürede bir dizi reform paketi açıklasa da bunların göstericiler arasında somut karşılığının olmadığı ifade ediliyor.

Irak'ta 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süren gösterilere, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin ölümünün 40'ncı günü yıl dönümüne denk gelen Erbain törenlerinden dolayı ara verilmişti.

Ülkedeki gösteri hazırlıklarına Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Ulusal Hikmet lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan, Nasır Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi'den destek geldi. Sadr, yaptığı açıklamalarda tabanına gösterilere katılma çağrısında da bulundu.

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Iraklılar başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için yarın yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Şellal, "Hükümetin açıkladığı ve adına reform paketi denilen şey kronikleşen sorunlara karşı gerçek çözümlerden uzak. Bu da, hükümetin halkın taleplerini yerine getirmekte ne kadar aciz olduğunu gösteriyor." dedi.

Ekim başındaki gösterilerde sivilleri öldürenlerin kimliğinin henüz açıklanmadığını hatırlatan Şellal, "Hükümete bu yüzden hiçbir güvenimiz kalmadı." diye konuştu.

Şellal, hükümetin istifa etmesi ve uluslararası toplum gözetiminde erken seçim düzenlenmesi talebiyle yarın sokaklarda olacaklarını belirtti.

- "Tek çözüm hükümetin istifası"

Iraklı siyasi analist Ahmed Şerifi de yarınki gösterilerin ay başında düzenlenenlerden daha farklı olacağını ifade etti.

Şerifi, "Açıklanan reformlar sokağın talebini karşılamadı ve kızgın kitleyi ikna edemedi. Hatta bazı reformlar halkı daha da kışkırttı ve 'göstericilerle alay ediliyor' imajı yarattı. Halk hükümete karşı güvenini kaybetti. Tek çözüm, hükümetin istifası olacak. Bunun başka alternatifi yok. Yarınki gösterilerin etkisi daha büyük olacak ve hatta bir kaos ortamı yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.