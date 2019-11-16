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Irak'ta yetkililerin mal varlığını denetleyecek yasa tasarısı hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:54 | Son Güncelleme

Irak'ta yetkililerin mal varlığını denetleyecek yasa tasarısı hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Irak Bakanlar Kurulu, ülkedeki siyasetçi ve üst düzey yetkililerin mal varlığını denetleyecek yasa tasarı üzerinde çalışıyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Sözcüsü Saad el-Hadisi Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, üst düzey yöneticilerin mal varlığını denetlemek için 'bunu nasıl kazandın' diye adlandırılan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Hadisi, tasarının, önceki hükümetlerde görev yapan yetkilileri de kapsadığını, kuruldan kısa bir süre içinde geçmesi halinde, üzerinde oylamanın yapılması için meclise gönderileceğini ve daha sonra da uygulamaya konulacağını aktardı.

Tasarının, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana gösteriler düzenleyen protestocuların talepleri arasında yer aldığını hatırlatan Hadisi, hükümetin de reform talepleri kapsamında böyle bir adım attığını kaydetti.

Dünya Şeffaflık Örgütü'ne göre, Irak, yolsuzluk sıralamasında 12'nci sırada yer alıyor. Ülkede 2003'ten bu yana 450 milyar dolarlık kamu fonunun kayıp olduğu iddia ediliyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Saad Hadisi Yolsuzluk

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