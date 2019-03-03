Irak'ta Yıllar Sonra Gelen Buluşma

Çocuklarını almaya gelebilmiş çok az sayıda aile vardı çünkü ailelerin çoğu IŞİD’in denetimi altındaki bölgelerde kayboldular, nerede oldukları bilinmiyor ya da öldürüldükleri haberi geldi. Ailelerden bazıları da batılı ülkelerin kapısında sığınma hakkı bekliyorlar ve ileride çocuklarının da yanlarına gitmesini umuyorlar.

Yaşları 10-15 arasında olan 18 çocuk medyanın ve yetkililerin ilgisinden şaşkın ve yorgun görünüyorlardı. Teyzesinin kollarındaki erkek çocuklardan biri gözyaşlarına boğuldu.

Aileler, kendilerinden koparılan yakınlarıyla Sincar Dohuk yolu üzerinde bulunan ve kamyon şoförlerinin kullandığı bir mola tesisinde yeniden buluştular. Buluşmada sevinç çığlıkları yükseldi.

IŞİD’in elinde tutsak olarak geçirdikleri 5 yılın ardından bir grup Yezidi kadın ve çocuk yeniden aileleriyle biraraya geldiler. Kadın ve çocukların aileleriyle buluşmalarında duygusal anlar yaşandı.

Çocuklardan 11’i karşı çıkmalarına rağmen IŞİD tarafından kamplarda askeri eğitime tabi tutulmuşlar. Çocuklar IŞİD’in elinden kurtuldukları günden bu yana yeniden normal hayata adapte olmaya çalışıyorlar.

Milad Hüseyin Khalaf adlı 13 yaşındaki çocuk, 2014 yılında 8 yaşındayken kaçırıldıktan sonra IŞİD’li bir ailenin yanına verildiğini, kendisine iyi davranıldığını söylüyor.

2014 yılında Sincar’da Yezidilerin yaşadığı bölgeye IŞİD’in saldırmasından bu yana halen 3 bin civarında Yezidi kayıp durumda. IŞİD, saldırdığı Yezidi köylerinde cinayet, tecavüz gibi dünya basınına da yansıyan çok sayıda vahşete neden oldu.

Aileleriyle buluşan 3 kadın ve 18 çocuk IŞİD’in elinde kalan Suriye’deki son köy olan Bağuz’dan kurtulanlar arasında yer alıyorlar. Kadınlar ve çocuklar Suriye’den Irak’a Cuma günü geçtiler ve bir gün sonra da aileleriyle buluştular.

Khalaf, yanında kaldığı ailenin kendisini bir din okuluna gönderdiğini burada hergün Kur’an öğrendiklerini söylüyor. Khalafa’ın kuzeni Ali de bu esnada Kanada’da bulunan kız kardeşiyle telefonda görüntülü konuşma yapıyor. Ali’nin ailesi Kanada’da olmasına rağmen Khalaf’ın ailesi halen kayıp.