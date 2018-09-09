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Irak'ta yolsuzluğa 6 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Irak Yüksek Mahkemesi, dönemin Savunma Bakanlığında Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Ziyad el Kıttan'a 6 yıl hapis cezası verdi

BAĞDAT (AA) - Irak Yüksek Mahkemesi, 2004'te Savunma Bakanlığında Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Ziyad el Kıttan'a 3 ayrı yolsuzluk dosyasından dolayı 6 yıl hapis cezası verdi.

Irak Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Abdulsettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, dönemin Savunma Bakanlığında Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Kıttan hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

Kıttan'ın görevi sırasında 3 ayrı yolsuzluğa bulaştığını belirten Bayraktar, bakanlık için verilen ihalelerde usulsüzlük, ordu için yapılan silah sözleşmeleri ve ülkenin batısındaki Felluce'de 8 milyon dolarlık geçici bir askeri kampın kurulmasında yolsuzluğa karıştığını kaydetti.

Bayraktar, mahkemenin Kıttan'a üç ayrı suçtan 2'şer yıl olmak üzere toplamda 6 yıl hapis cezası verdiğini aktardı.

Kıttan, Saddam Rejiminin yıkıldığı 2003 yılından hemen sonra, Iyad Allavi'nin başbakanlığında kurulan ilk hükümet kabinesinde savunma bakanlığında görev almıştı.

Adının yolsuzluk dosyalarına karışmasından sonra yurt dışına kaçan Kıttan'ı, Irak'ın talebi üzerine, Ürdün hükümeti, Nisan 2017'de İnterpol aracılığıyla Bağdat'a teslim etmişti. - Irak, dünyada en çok yolsuzluğun yapıldığı 12'nci ülke

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre Irak, yolsuzluğun meydana geldiği 180 ülke içinde 12'nci sırada yer alıyor.

Örgüte göre, hükümet hemen hemen tüm sektörlerde yaygın bir yolsuzluk batağının içinde. Bu yüzden temel hizmetlerde dahi ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu durum ülke güvenliğini de ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

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