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Irak'ta yurt dışına kaçan zanlılar hakkında 542 yolsuzluk dosyası var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Irak'ta yurt dışına kaçan zanlılar hakkında 542 yolsuzluk dosyası var

BAĞDAT (AA) - Irak Başsavcılığı, 2003'ten bu yana hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve yurt dışına kaçan zanlılar hakkında 542 dava dosyasının bulunduğunu açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başsavcılık Yardımcısı Hana Feyyaz, yayınladığı yazılı açıklamada, "Başsavcılık, hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışına kaçan zanlıların geri getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor ancak diğer devletlerin verdiği cevaplar yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Feyyaz, 2003 yılından bu yana yurt dışına kaçan zanlılar hakkında 542 yolsuzluk dosyasının bulunduğunu kaydetti.

Irak'ta hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, 2017'de adı yolsuzluk dosyalarında geçen 2 bin kişi hakkında yakalama emrinin çıkarıldığını bu zanlıların arasında bazı eski bakanlar dahil 290 hükümet yetkilisinin bulunduğunu bildirmişti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Irak 180 ülke arasında 168. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Yolsuzluk Dosyası

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