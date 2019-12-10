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Irak’ta “Zafer Günü” kutlamalarında protesto çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı elde edilen zaferin 2.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı elde edilen zaferin 2. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde protesto çağrıları yapıldı.
Başkent Bağdat’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı elde edilen zaferin 2. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla ülke genelinde protesto çağrıları yapıldı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkede geniş güvenlik önlemleri alındı. Irak’ta 10 Aralık 2017’de ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın ülkeden çıkarılması münasebetiyle "Zafer Günü" kutlamaları yapılacak. Kutlamaların geniş güvenlik önlemleri altında yapılacağı açıklandı. Ülke genelinde yapılan protesto çağrılarının ardından Bağdat ile orta ve güney illerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Protesto koordinatörleri, vatandaşlardan Bağdat’a gelmemeleri ve barışçıl protestolar sürdürmek için hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmemeye çağırdı. Bağdat’ın ünlü Tahrir Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye barışçıl protestocuların devam için kimsenin Yeşil Bölge’ye yaklaşmaması anonsu yapıldı.
Ülkenin güneyindeki Basra kentinde ise gece saatlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 15 kişi yaralandı.

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