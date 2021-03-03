Irak'taki Askeri Üsse Roketli Saldırı

Associated Press haber ajansı, konuyla ilgili haberinde “Amerika'nın saldırısı, geçen yıl karşılıklı düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin İHA saldırısıyla öldürülmesiyle sonuçlanan bir dizi karşılıklı saldırının tekrarlanması olasılığını akıllara getirdi” ifadelerini kullandı.

Anbar vilayetindeki Ayn El Esat hava üssüne düzenlenen saldırı, geçen hafta Amerika'nın İran destekli milislere ait hedefleri Irak-Suriye sınırında vurmasından ve bir milisi öldürmesinden sonraki ilk saldırıydı.

Irak ordusu, yaptığı açıklamada, saldırının büyük kayıplara yol açmadığını, güvenlik güçlerinin roket rampasının yerini tespit ettiklerini bildirdi. Iraklı bir askeri yetkili, fırlatma rampasının Anbar vilayetinin El Bağdadi bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Associated Press haber ajansına göre koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Wayne Marotto, roketlerin Anbar vilayetindeki Ayn El Esat hava üssüne yerel saatle sabah 07.20'de düştüğünü söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak ordusu ve koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Irak'ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu askeri üssün Çarşamba günü en az 10 roketle hedef alındığı bildirildi. Saldırıda can kaybı olup-olmadığı henüz bilinmiyor.

Çarşamba günkü roket saldırısı, İran'ın geçen yıl Ocak ayında Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak bir dizi füze saldırısı düzenlediği hava üssüne yapıldı. 2020'nin Ocak ayındaki saldırıda çok sayıda ABD askeri yaralanmış ve beyin sarsıntısı geçirmişti.

İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Stephen Hickey son saldırıyı kınadı ve saldırının IŞİD'e karşı halen devam eden mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Büyükelçi Hickey, Twitter mesajında, "Irak'taki koalisyon güçleri IŞİD'le savaşmak için Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede bulunuyor. Bu terör saldırıları IŞİD'e karşı savaşı zayıflatıyor ve Irak'ı istikrarsızlaştırıyor" dedi.

Amerika ve İngiltere'nin yanısıra Ayn El Esat üssünde askerleri bulunan Danimarka da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Twitter mesajında, "Irak'taki Ayn El Esat üssüne düzenlenen aşağılık saldırılar kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Danimarka silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırı sırasında üste bulunan iki Danimarkalı'nın saldırıda yara almadığı kaydedildi.