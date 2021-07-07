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Irak’taki Ayn El Esat Hava Üssüne Roketli Saldırı

07.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD liderliğindeki koalisyon, Irak’ın batısında ABD’nin ve diğer uluslararası güçlerin bulunduğu Ayn el-Esat hava üssüne en az 14 roket atıldığını bildirdi

Irak’taki Ayn El Esat Hava Üssüne Roketli Saldırı

ABD liderliğindeki koalisyon, Irak’ın batısında ABD’nin ve diğer uluslararası güçlerin bulunduğu Ayn el-Esat hava üssüne en az 14 roket atıldığını bildirdi. Suriye’de Kürtler’in liderliğindeki güçler ise ABD birliklerinin faaliyet gösterdikleri bir alanda insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıyı önlediklerini kaydetti.

Associated Press haber ajansı, kendilerini ‘‘El Mühendis’in intikamını alma tugayı’’ olarak adlandıran ve daha önce çok bilinmeyen bir grubun, ‘‘Amerikalı işgalcilere’’ 30 roket fırlattıklarını bildirdiğini ve ‘‘bozguna uğrayarak topraklarımızı terk etmenizi sağlayacağız’’ mesajını verdiğini yazdı.

Grup adını geçen yıl ABD tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani ile birliktehayatını kaybeden Iraklı milis lideri Ebu Mehdi el-Mühendis’ten alıyor.

İran yanlısı Iraklı milis grupları, geçen ay ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği hava saldırılarında dört üyelerinin ölümünün ardından misilleme yapma sözü vermişti.

Koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esat hava üssüne düzenlenen roket saldırısında iki kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Daha önceki açıkalamsındaysa üç kişinin yaralandığını söylemişti.

Yazdığı Twitter mesajlarında Marotto roketlerin üs ve civarına düştüğünü bildirdi.

Suriye’deki El Ömer petrol sahası zarar görmedi

Suriye'de ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri (SDG), insansız hava aracı saldırısının Suriye’nin doğusundaki El Ömer petrol sahasında hasara yol açmadığını bildirdi.

28 Haziran’da Irak sınırındaki bu petrol sahasına düzenlenen saldırıda ABD güçleri roket ateşine hedef olmuş, ancak yara almadan kurtulmuştu.

Suriye’deki saldırıyla ilgili ABD ordusundan henüz açıklama gelmedi.

ABD, geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye ve Irak’ta İran tarafından desteklenen milislere hava saldırıları düzenleyerek milisleri ve Tahran’ı ABD personeline ve tesislerine saldırmaktan

İran ise Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine saldırıları desteklediği iddialarını reddetti ve ABD’nin bu bölgelerdeki milislere düzenlediği saldırıları kınadı.

Irak ordusu yetkilileri roketler ve patlayıcı güdümlü drone’larla ABD üslerine düzenlenen bu son saldırıların öncekilerden farklı olduğunu kaydetti. Reuters haber ajansına konuşan Irak ordusundan kaynaklar Çarşamba günü Ayn el-Esat hava üssüne düzenlenen saldırıda bir kamyonun arkasındaki roketatarın kullanıldığını ve bu düzeneğin yakındaki bir arazide yanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Erbil Havaalanı’ndaki ABD üssüne saldırı

Salı günü ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki uluslararası havaalanı içindeki ABD üssüne insansız hava araçlı bir saldırı düzenlenmişti.

Yetkililer saldırıda havaalanında bulunan Amerikan üssünün hedef alındığını belirtmişti.

Saldırının ardından şehirdeki ABD konsolosluk binasında da sirenlerin çalmış, Erbil havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında, saldırıdan haberdar olunduğunu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilmişti.

Havalimanında saldırının ardından küçük çaplı bir yangın çıktığı ve ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedilmişti.

Pazartesi günü ise Ayn el-Esat havaüssüne üç roket düşmüş, ancak bunlar can kaybına yol açmamıştı.

ABD, 2015’te İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönmek için Tahran’la doğrudan olmayan görüşmeler yürütüyor. Bu anlaşma 2018 yılında eski Başkan Donald Trump tarafından terk edilmişti. 20 Haziran’da sona eren görüşmelerin yeni turu için henüz tarih belirlenmedi.

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