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  4. Irak’taki Beled Askeri Hava Üssü’ne 8 füze düştü: 4 yaralı

Irak’taki Beled Askeri Hava Üssü’ne 8 füze düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Irak’ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu 2’si subay olmak üzere Irak Hava Kuvvetleri mensubu 4 askerin yaralandığı duyuruldu.

Irak’ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu 2’si subay olmak üzere Irak Hava Kuvvetleri mensubu 4 askerin yaralandığı duyuruldu. ABD askerlerinin çoğunun, geçen hafta da benzer saldırılara maruz kaldığı için üsten çekildiği belirtildi.

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