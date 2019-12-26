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  4. Irak'taki Bina Koalisyonu, Meclis'i "Cumhurbaşkanı Salih'i görevden almaya" çağırdı

Irak'taki Bina Koalisyonu, Meclis'i "Cumhurbaşkanı Salih'i görevden almaya" çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

Irak'taki Bina Koalisyonu, Meclis'i "Cumhurbaşkanı Salih'i görevden almaya" çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Bina Koalisyonu, Meclis'e "Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i görevden alma" çağrısında bulundu.

İran'a yakınlığıyla bilinen Bina Koalisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih'in, Meclis'teki en büyük koalisyon oldukları halde başbakan adayı olarak gösterdikleri Basra Valisi Esad el-İdani'ye hükümeti kurma görevi vermeyerek Anayasa'ya aykırı davrandığı ve cumhurbaşkanlığı yeminini bozduğu" savunuldu.

Açıklamada, Irak Meclisi'ne "Salih hakkında, görevden alınmasına yönelik yasal işlem başlatılması" çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Salih, İran'a yakınlığıyla bilinen Bina Koalisyonu'nun başbakan adayı İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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Berhem Salih Bina Koalisyonu Görevden Alma ırak

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