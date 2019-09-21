Irak'taki bombalı saldırının faili yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Kerbela kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bombalı saldırının failinin yakalandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kerbela-Babil vilayeti arasında yolcu taşıyan bir araca gerçekleştirilen terör saldırısından büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölge halkının yardımıyla güvenlik güçlerinin, saldırının faili teröristi yakaladığı kaydedildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

