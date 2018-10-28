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Irak'taki bombalı saldırının faillerinden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Irak'taki bombalı saldırının faillerinden biri yakalandı

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul kentinde salı günü gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcılarından biri yakalandı.

Musul'un Dibege Kasabası Polis Müdürü Eyüp Enver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayyara merkezindeki çarşıda gerçekleştirilen saldırıya dair elde edilen istihbarat bilgilerinin ardından eylemin planlayıcılarından birinin yakalandığını belirtti.

Enver, İbrahim Hüseyin isimli kişinin soruşturma sırasında suçunu itiraf ettiğini belirterek, şahsın Dibege kasabasındaki bir iç göçmen kampında gizlendiğini aktardı.

Olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Enver, eylemin hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Terör örgütü DEAŞ'tan Kasım 2016'da geri alınan Kayyara kasabasında, geçen salı günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu resmi kaynaklar 10 kişinin yaralandığını açıklamış, yerel medya ise olayda onlarca ölü ve yaralı olduğunu yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak kayyara

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