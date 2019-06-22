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Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 asker öldü

MUSUL/DİYALA (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen mayının patlaması ile aynı örgütün Diyala vilayetinde güvenlik noktasına saldırı düzenlemesi sonucu bir çocuk ve bir asker hayatını kaybetti, 3 çocuk ile bir asker de yaralandı.

Musul Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Ziyab Ahmed es Sahdavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un doğusundaki Kudüs Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında daha önce yere döşenen mayının patlaması sonucu 1 çocuğun hayatının kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Yaralı çocukların tedavi için kentteki hastaneye kaldırıldığını vurgulayan Sahdavi, mayının DEAŞ tarafından daha önce güvenlik güçlerine karşı yere döşendiğini kaydetti.

- Diyala'da 1 asker öldü

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Polis Habib eş Şemeri, terör örgütü DEAŞ'ın gece saatlerinde vilayetin doğusunda bulunan Yusuf Hilan köyündeki güvenlik noktasına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Şemeri, saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de ağır yaralandığını aktardı.

Iraklı güçlerin, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere, ülkedeki bölgelerin çoğunun kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden atılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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