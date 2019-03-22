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Irak’taki feribot faciasında ölü sayısı 100’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısının 100’e yükseldiği bildirildi.Musul Sivil Savunma Müdürlüğü, Dicle Nehri’ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 100 olarak açıkladı.

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısının 100’e yükseldiği bildirildi.
Musul Sivil Savunma Müdürlüğü, Dicle Nehri’ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 100 olarak açıkladı. Müdürlük arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi. Olay sonrası kente giden Irak Başbakanı Adi Abdülmehdi, kazadan kurtulanları hastanede ziyaret etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Abdülmehdi, kazaya sebebiyet verenlerin cezasız kalmayacağını söyledi.

Facianın sebebi ihmalkarlık
Irak’ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan Dicle nehrindeki feribot faciasına aşırı yük ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasının yol açtığı bildirildi. Faciayla ilgili soruşturma yapan Irak İçişleri Bakanlığına ait komisyonun sunduğu ilk raporda, eğlence parkındaki feribot sahibinin güvenlik koşullarına uymaması ve feribota aşırı yük almasının kazaya yol açtığı belirtildi. Bölgede nehir polisinin yeterli araç gerece sahip olmamasının kurtarma çalışmalarını aksattığı vurgulandı.
Raporda batan feribotta yaklaşık 175 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Musul Mahkemesi eğlence parkının sahibi ile feribotun sahibinin de aralarında bulunduğu görevliler hakkında tutuklama kararı çıkardığını bildirmişti.

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