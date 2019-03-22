HABER

Irak'taki feribot kazasında ölü sayısı artıyor

22.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul kenti kıyısında Dicle Nehri açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak'taki feribot kazasında ölü sayısı artıyor

Irak'ın Musul kenti kıyısında Dicle Nehri'nde aşırı yük nedeniyle batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı Perşembe günü Dicle Nehri üzerinden yola çıkan feribotun Nevruz Bayramı nedeniyle çok sayıda yolcu taşıdığını ve yolcular arasında kadın ve çocukların çoğunluğu oluşturduğunu açıkladı. Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken güvenlik kaynaklarına dayandırılan açıklamalara göre feribot kapasitesinden fazla yolcu taşıyordu.

Irak'ta üç günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. Kaza nedeniyle başlayan soruşturmada mahkeme feribotun seferlerinden sorumlu olan dokuz kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Feribot sahibi ve işletmeciler hakkında hapis cezası isteniyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Kurtarma ekibinin yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. Kazada yaşamanı kaybedenlerin aileleri facia nedeniyle yerel makamları suçladı. Batan feribotta ailesinin altı üyesini kaybeden Saeed Marwan, feribotun güvenlik standartlarını sağlamadığını ifade etti. Marwan açıklamasında, "Turist adasındaki feribot operatörlerini denetleme görevlerini yerine getirmediği, Dicle Nehri'nin yükselmesine ilişkin olarak hiçbir önlem almadığı için sorumluluk yerel hükümet ve polistedir" ifadesini kullandı.

AFP,dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklamaAvrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama
Erdoğan'a tepki gösteren Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Türkiye'deErdoğan'a tepki gösteren Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters Türkiye'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gana'da korkunç kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

ABD polisi, kelepçelediği genç şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisi, kelepçelediği genç şüpheliyi ölümüne darp etti

Uyuşturucudan kazandığı paralarla yaptığı gösteriş yakalanmasını sağladı

Lüks tutkusu başını yaktı! Hain plan böyle ortaya çıktı

Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Ölü ve yaralılar var

Çin'de gübre fabrikasında patlama: 44 ölü, 640 yaralı

Ülke şokta! 44 ölü, 640 yaralı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.