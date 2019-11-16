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Irak'taki göstericiler ülkenin en önemli petrol kuyusunun yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

Irak'taki göstericiler ülkenin en önemli petrol kuyusunun yolunu kapattı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocular, ülkenin en önemli petrol kuyusunun yolunu kapattı.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, iş talebinde bulunan eylemciler ülkenin en zengin petrol yatakları üzerinde bulunan Basra'daki Mecnun Petrol Kuyusu'nun kapılarında gösteri düzenledi.

Um Kasr Limanı ve Mecnun Petrol Kuyusu'nda iş isteyen göstericiler, petrol kuyusuna giden tüm yolları trafiğe kapatarak ham petrol taşıyan tankerlerin geçişini engelledi.

Göstericiler, dün de Basra vilayetindeki ihracat ve ithalatın can damarı Um Kasr Limanına çıkan tüm yolları trafiğe kapatmıştı.

Irak Petrol Bakanlığının verilerine göre Mecnun'da günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretimi yapılıyor. Irak'ın günlük ham petrol ihracatı yaklaşık 3 milyon 500 bin varil civarında.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Mecnun Petrol Kuyusu

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