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Irak'taki gösterilerde 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Irak'taki gösterilerde 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
gösteriler Irak İçişleri Bakanlığı Saad Maan

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