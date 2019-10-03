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"Irak'taki gösterilerde 19 kişi öldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak İnsan Hakları Örgütü, başkent Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, hükümet karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana ölenlerin sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, gösterilerin başladığı günden bu yana 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu arada Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına rağmen kentin bazı bölgelerinden silah sesleri duyuluyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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