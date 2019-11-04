Irak'taki Gösterilerde 3 Kişi Daha Öldü

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi’nin protestoların sonlanmasına yönelik son çağrısına rağmen halk Pazartesi günü de sokaklarda gösterilere devam ediyor. Mehdi göstericilere yaptığı çağrıda protestoların ülkeye mali yükünün çok ağır olduğunu dile getirmişti.

Irak’ta 1 Ekim itibariyle başlayan gösterilerde şu ana kadar 250’den fazla kişi hayatını kaybetti. Son olarak da dün gece Kerbela’daki İran Konsolosluk binasına girmeye ve binayı ateşe vermeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 3 kişi daha hayatını kaybetti. Olayda 10 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Ülkede gösteriler yaşanan ekonomik sorunlar, yüksek işsizlik ve yolsuzluklar nedeniyle başladı. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve çete olarak niteledikleri siyasetçilerin hepsinin görevlerini bırakmak istediklerini dile getiriyorlar.

Başbakan Mehdi, haftasonu yaptığı açıklamada, gerekirse istifa etmeye hazır olduğunu ve çeşitlü reformları yapma sözü verdi ancak bu açıklamalar da halkı tatmin etmedi.

