HABER

Irak’taki gösterilerde en az 14 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Irak’ın Necef kentinde İran Başkonsolosluğu’nun ateşe verilmesinin ardından süren gösterilerde en az 14 kişi öldü.

Irak’taki gösterilerde en az 14 kişi öldü

İran, diplomatik temsilciliğine yapılan saldırıyı kınadı.Irak'ın güneyindeki Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 14 gösterici yaşamını yitirdi. Reuters kentte en az 22 kişinin, AFP ise yaklaşık 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

AFP'nin güvenlik güçlerine yakın çevrelerden ve doktorlardan edindiği bilgiye göre, Necef kentinde göstericilerin iki köprüyü işgal ettiği, güvenlik güçlerinin köprülerin tahliyesi sırasında ateş açtığı belirtildi.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği üzerine başlayan protesto gösterilerinde geçen iki ay içinde yaklaşık 360 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 bin kişi de yaralandı.

İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesinin ardından gösterilerin yatıştırılması için çabalar sürüyor. Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki "düzenin ve güvenliğin yeniden sağlanması" için valilerin gözetiminde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu kriz merkezlerinin yönetimini üst düzey komutanların üstleneceği kaydedildi.

İran’dan kınama

İran, Necef’teki başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Irak hükümeti, Irak'taki diplomatik misyonları ve diplomatların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Tahran olayı sert bir şekilde kınıyor ve Irak hükümetinden saldırganlara karşı güçlü bir cevap vermesini bekliyor" şekilde konuştu. Sözcü Musevi sözlerini "Irak hükümetinden olayın eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını ve faillere yönelik kararlı bir tutum bekliyoruz" şeklinde sürdürdü. Sözcü, Irak’ın Tahran Büyükelçisi aracılığı ile İran'ın tepkisinin Bağdat'a iletildiğini belirtti.

İran’ın Bağdat hükümetini etkisi altına aldığını savunan göstericiler dün akşam Necef kentindeki İran Başkonsolosluk binasını ateşe vermişti. Konsolosluk personeli arka kapıdan kaçarak, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ise bir kişi yaşamını yitirmişti.

Irak hükümeti de olayı kınadı

Irak hükümeti de İran'ın Başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınadı. Irak resmi haber ajansı Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, "Irak'ta faaliyet gösteren diplomatik temsilciliklere saygı gösterilir ve değer verilir" denildi. Bakanlığın açıklamasında, olayın Irak hükümetinin tavrını yansıtmadığının altı çizilerek, saldırının "Irak ile İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar vermeyi hedeflediği" belirtildi.

AFP,Reuters,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğulduKaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore bir füze daha fırlattıKuzey Kore bir füze daha fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore bir füze daha fırlattı

Kuzey Kore bir füze daha fırlattı

Hindistan'da muhalif vekilden soğan krizi protestosu: Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi

Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi!

Azerbaycan meclis seçimine gidiyor!

Azerbaycan meclis seçimine gidiyor!

Bu geleneğin arkasında 'hindi lobisi' var!

Bu geleneğin arkasında 'hindi lobisi' var!

O ülkede korkunç olay: Elleri bağlanmış 14 ceset bulundu

O ülkede korkunç olay: Elleri bağlanmış 14 ceset bulundu

Türkiye'den 'YPG krizi' açıklaması!

Türkiye'den 'YPG krizi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.