Irak’taki gösterilerde en az 14 kişi öldü

İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesinin ardından gösterilerin yatıştırılması için çabalar sürüyor. Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki "düzenin ve güvenliğin yeniden sağlanması" için valilerin gözetiminde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu kriz merkezlerinin yönetimini üst düzey komutanların üstleneceği kaydedildi.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği üzerine başlayan protesto gösterilerinde geçen iki ay içinde yaklaşık 360 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 bin kişi de yaralandı.

AFP'nin güvenlik güçlerine yakın çevrelerden ve doktorlardan edindiği bilgiye göre, Necef kentinde göstericilerin iki köprüyü işgal ettiği, güvenlik güçlerinin köprülerin tahliyesi sırasında ateş açtığı belirtildi.

İran, diplomatik temsilciliğine yapılan saldırıyı kınadı.Irak'ın güneyindeki Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 14 gösterici yaşamını yitirdi. Reuters kentte en az 22 kişinin, AFP ise yaklaşık 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran’dan kınama

İran, Necef’teki başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Irak hükümeti, Irak'taki diplomatik misyonları ve diplomatların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Tahran olayı sert bir şekilde kınıyor ve Irak hükümetinden saldırganlara karşı güçlü bir cevap vermesini bekliyor" şekilde konuştu. Sözcü Musevi sözlerini "Irak hükümetinden olayın eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını ve faillere yönelik kararlı bir tutum bekliyoruz" şeklinde sürdürdü. Sözcü, Irak’ın Tahran Büyükelçisi aracılığı ile İran'ın tepkisinin Bağdat'a iletildiğini belirtti.

İran’ın Bağdat hükümetini etkisi altına aldığını savunan göstericiler dün akşam Necef kentindeki İran Başkonsolosluk binasını ateşe vermişti. Konsolosluk personeli arka kapıdan kaçarak, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ise bir kişi yaşamını yitirmişti.

Irak hükümeti de olayı kınadı

Irak hükümeti de İran'ın Başkonsolosluk binasının ateşe verilmesini kınadı. Irak resmi haber ajansı Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, "Irak'ta faaliyet gösteren diplomatik temsilciliklere saygı gösterilir ve değer verilir" denildi. Bakanlığın açıklamasında, olayın Irak hükümetinin tavrını yansıtmadığının altı çizilerek, saldırının "Irak ile İran arasındaki tarihi ilişkilere zarar vermeyi hedeflediği" belirtildi.

AFP,Reuters,dpa/JD,EC

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