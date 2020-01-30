Irak'taki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı: 2 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki gösteriler sırasında emniyet güçlerinin bulunduğu noktaya kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce el yapımı bomba atıldığı, olayda 2 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentteki hükümet karşıtı gösterilerin merkezi konumundaki yerlerden biri olan Hıllani Meydanı yakınlarında güvenlik güçlerinin bulunduğu bir binanın yakınına el yapımı bomba atıldığı ifade edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından atılan bombanın 2 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, gösteri alanları ve eylemcilerin güvenliği için "barışçıl göstericilerle dayanışma" çağrısında bulunuldu.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, kamu hizmetinin yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin protestolar nedeniyle 29 Kasım 2019'da istifa etmesine karşın, ülkede hala yeni hükümet kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, ülkede kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

